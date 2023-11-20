Anasayfa Video Galeriler Gündem Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında 20 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 00:00 Güncelleme: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:00 Manisa’da 48 yaşında bir anne ve 18 yaşındaki kızının cansız bedenleri yaşadıkları apartmanın asansöründe boğularak öldürülmüş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655a775f5dd8fad06301a963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! İstanbul'da fırtınada dev dalgalar balıkçıları denize uçurdu Mardinde toz taşınımı her yeri kızıla bürüdü Diyarbakır’da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Ankara'da korkunç yangın: 2 kişi öldü, 1 de yaralı var Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu İstanbul'da bir ilçe sular altında! Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar