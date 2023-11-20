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  4. Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında

Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında

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Manisa’da 48 yaşında bir anne ve 18 yaşındaki kızının cansız bedenleri yaşadıkları apartmanın asansöründe boğularak öldürülmüş halde bulundu.

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