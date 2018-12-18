Anne ve kızının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada
18 Aralık 2018 18:55
Anne ve kızının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada
Rize’de ters yöne giren kamyonun çarpması sonucu anne ve kızının hayatını kaybettiği korkunç trafik kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Rize’de sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda (Güney Çevre Yolu) meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun anne ve kızına çarpmasının ardından 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı...