Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge!

TikTok’ta başlayan tehlikeli akım ‘süt kasası challenge’ı o kadar yayıldı ki uzmanlar ve yetkililer peş peşe uyarılar yayınlamak zorunda kaldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6127677e5ed9de58bf411c73" allowfullscreen></iframe>