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  4. Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge!

Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge!

TikTok’ta başlayan tehlikeli akım ‘süt kasası challenge’ı o kadar yayıldı ki uzmanlar ve yetkililer peş peşe uyarılar yayınlamak zorunda kaldı.

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