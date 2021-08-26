Anasayfa Video Galeriler Gündem Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! 26 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 13:05 TikTok’ta başlayan tehlikeli akım ‘süt kasası challenge’ı o kadar yayıldı ki uzmanlar ve yetkililer peş peşe uyarılar yayınlamak zorunda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6127677e5ed9de58bf411c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi Karantinada olmaları gerekirken, bakın nerede yakalandılar İstanbul'da oteldeki dehşet anlar! Böyle kurşun yağdırdı