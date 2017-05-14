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  3. 14 Mayıs 2017 17:15

Anneler Gününde en büyük acıyı yaşadı

Kayseri'de, Kızılırmak'a giren Suriyeli genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin annesi, oğlunun ekipler tarafından ırmakta aranmasını çaresiz gözlerle izledi.

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