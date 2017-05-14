  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Mayıs 2017 14:45

Anneler Gününde kahreden cenaze töreni

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından 7 anne, cenaze namazı kılındıktan sonra Anneler Günü'nde gözyaşı içerisinde defnedilecek.

Video Galeri
Esadın yaktığı Suriyeli Nuha Türkiyede şifa buluyor
Esadın yaktığı Suriyeli Nuha Türkiyede şifa buluyor
Video Galeri
Kağıthane'de yapılan ''Ok atma yarışması'' renkli görüntülere sahne oldu
Kağıthane'de yapılan ''Ok atma yarışması'' renkli görüntülere sahne oldu
Video Galeri
Murat 124 Sevdalılarından anlamlı etkinlik
Murat 124 Sevdalılarından anlamlı etkinlik
Video Galeri
Bitliste 560 kilo EYP imha edildi
Bitliste 560 kilo EYP imha edildi
Video Galeri
Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..
Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..
Video Galeri
Bir annenin feryadı...
Bir annenin feryadı...