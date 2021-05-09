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Anneler Günü'nde kahreden olay!

İstanbul Esenyurt'ta Anneler Günü'nde bir kadının oğlu ve kocasından dayak yediği görüntüler kameralara yansıdı.

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