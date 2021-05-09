Anasayfa Video Galeriler Gündem Anneler Günü'nde kahreden olay! Anneler Günü'nde kahreden olay! 09 Mayıs 2021 Pazar Saat: 19:46 İstanbul Esenyurt'ta Anneler Günü'nde bir kadının oğlu ve kocasından dayak yediği görüntüler kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609811cdd3d29b1f8a767333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saadet Partisi'nden bir video daha: ''Pandemi otel'' Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! Otomobil yokuş aşağı kaydı, facianın eşiğinden dönüldü! Alaşehir Çayı siyah akıyor Çizgi film furyasına Sağlık Bakanlığı da Çılgın Hırsız paylaşımıyla katıldı! Uzaydan heyecanlandıran paylaşım! NASA paylaştı DEAŞ'ın 3 kilit ismi daha yakalandı Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar!