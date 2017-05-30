  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Mayıs 2017 18:45

Annelerinin cesediyle 15 gün yaşadılar

Elazığ'da iki kardeşin 15 gündür annelerinin cesediyle yaşadığı ortaya çıktı.

Video Galeri
Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
Kadir Demirel, son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
British Airwaysde uçuşlar normale döndü
British Airwaysde uçuşlar normale döndü
Video Galeri
Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı
Hatun Sürücü davasında kardeşlere beraat kararı
Video Galeri
Hırsızı berber yakaladı
Hırsızı berber yakaladı
Video Galeri
Park halindeki araçların lastikleri kesildi
Park halindeki araçların lastikleri kesildi
Video Galeri
İzmirden korkunç haber! 3 ölü
İzmirden korkunç haber! 3 ölü