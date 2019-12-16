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  3. 16 Aralık 2019 09:25

''Anneme nasıl küfredersin'' deyip dehşet saçtı !

Antalya'da tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurarak yaralayan şahıs, olay yerinden motosikletle kaçtı. Şüphelinin ''Anneme nasıl küfredersin'' dedikten sonra ateş ettiği iddia edildi.

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