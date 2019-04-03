Annesi yavru sincabı terk etti, köy öğretmenleri besledi
03 Nisan 2019 16:40
Annesi yavru sincabı terk etti, köy öğretmenleri besledi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde annesi tarafından terk edilen yavru sincabı gören köy öğretmenleri, soğuktan titreyen hayvanı alıp okula getirdi. Duyarlı öğretmenler, aç havyanı avuçlarına alıp biberonla besledi. Lice ilçesinde görevli köy öğretmenleri, ders arasında bahçede bir sincap gördü. Henüz dünyaya gözlerini yeni açmış sincabın soğuk havalar nedeniyle üşüdüğünü gören öğretmenler...