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  4. Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı!

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı!

Antalya'da bir kişi, 69 yaşındaki annesini metal çubukla dövüp balkondan aşağıya atmak istedi.

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