Anasayfa Video Galeriler Gündem Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı! Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı! 17 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 18:20 Antalya'da bir kişi, 69 yaşındaki annesini metal çubukla dövüp balkondan aşağıya atmak istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634d72b15df0444cc4213203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı Araç fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti Metro önünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusu olay oldu Nikah memuru, gelini görünce gözyaşlarına boğuldu Köy ağası arazileri sattı, ortalık savaş alanına döndü