Anasayfa Video Galeriler Gündem Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 10:25 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Murat A. (35), annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d30861907ad339f071393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köylerden geriye sadece bu kaldı Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı 9 terörist etkisiz hale getirildi Polis koronavirüs baskınında tuvalet kağıdını görünce ne yapacağını şaşırdı Sürücüsüz giden Tesla kaza yaptı: 2 ölü! Dehşet anları kamerada! Ölüme böyle gitti 58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; diziye katılan isim belli oldu