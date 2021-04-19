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Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Murat A. (35), annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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