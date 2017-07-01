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  3. 01 Temmuz 2017 13:45

Annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor

Tokat'ta annesiz kalan 4 yavru kediyi şırınga ile besleyen hayvansever duyarlılığı ile örnek oluyor.

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Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
Türk bayraklı Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi
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Eşini döve döve, dışkı yedirdi
Eşini döve döve, dışkı yedirdi
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Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
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Alanya 26 saattir alevlere teslim
Alanya 26 saattir alevlere teslim
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Kağıthanede sokak hayvanları perişan durumda
Kağıthanede sokak hayvanları perişan durumda
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Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu
Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu