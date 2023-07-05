Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya açıklarında ölü yunus bulundu Antalya açıklarında ölü yunus bulundu 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 15:40 Güncelleme: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:40 Antalya açıklarında amatör balıkçılar ölü yunus balığıyla karşılaştı. Ağzında balık ağı bulunan yunusun boğularak öldüğü değerlendiriliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a564b9c7cea46a95463cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 yıldır kesmediği bıyıklarının uzunluğu 1 metreyi aştı 30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı Dikkat! Türkiye'de kene vakaları artışa geçti Büyük umutlarla aldığı yeni ev kabusu oldu Adana'da ''sıradan'' bir gün... Bu görüntü olay oldu! İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet kamerada! Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı