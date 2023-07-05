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Antalya açıklarında ölü yunus bulundu

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Antalya açıklarında amatör balıkçılar ölü yunus balığıyla karşılaştı. Ağzında balık ağı bulunan yunusun boğularak öldüğü değerlendiriliyor.

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