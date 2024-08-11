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  4. Antalya alev alev... Termometreler 41 dereyi gördü

Antalya alev alev... Termometreler 41 dereyi gördü

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Turizmin başkenti olarak kabul edilen Antalya'da sıcaklık ve nem değerleri şok edici olarak kaydedildi. Termometreler 41 dereceyi kaydederken, şehrin tamamında hissedilen sıcaklık ise 46 derece oldu.

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