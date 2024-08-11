Antalya alev alev... Termometreler 41 dereyi gördü

Turizmin başkenti olarak kabul edilen Antalya'da sıcaklık ve nem değerleri şok edici olarak kaydedildi. Termometreler 41 dereceyi kaydederken, şehrin tamamında hissedilen sıcaklık ise 46 derece oldu.

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