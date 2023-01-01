Anasayfa Video Galeriler Gündem antalya-antalya_da_turistler_yilin_ilk_gununde_denize_girdi antalya-antalya_da_turistler_yilin_ilk_gununde_denize_girdi 01 Ocak 2023 Pazar Saat: 20:00 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b1bc278315dd7a1777db93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teoman Melih Gökçek ile öyle bir dalga geçti ki Şok Market 1.000 adet üründe fiyatları sabitledi ''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı Elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi belli oldu Evcil hayvanlara mikropçip uygulamasında korkulan oldu