Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 13:06 Antalya Havalimanı'nda dün akşam yedikleri yemekten zehirlenen 42 personel hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645da94082c6fb77c0cd9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Ekmeğe 2 TL'lik zam İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı