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  3. 26 Ocak 2019 14:05

Antalya Havalimanı'nda hortum anı kamerada

Antalya Havalimanı'nda meydana gelen hortum kameraya böyle yansıdı.

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Antalya’da denizde çıkan hortum görüntülendi
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