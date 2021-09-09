Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya Kaş'ta orman yangını Antalya Kaş'ta orman yangını 09 Eylül 2021 Perşembe Saat: 17:11 Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613a161756641d254175f203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobil İBB aracıyla çarpıştı: Yaralılar var Halk otobüsünde iki kadının ''maske'' kavgası kameralara yansıdı Canlı yayında olay olacak 17/25 Aralık iddiası: ''Beni tehdit etti'' O Türkiye'nin canavarı! Kendisi 70 ama kafasındaki taş 600 TL İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren anlar Uçan süpürge gerçek oldu Hırsız tilki kamerada! Sosyal medyada olay oldu Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde kaçırdı Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik arapsaçı!