Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya Kaş'ta orman yangını Antalya Kaş'ta orman yangını 30 Ağustos 2022 Salı Saat: 15:20 Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630e00841f0e905bce0bd143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en büyüğü... 30 Ağustos için havalandı Pakistan felaketi yaşıyor! Ölü sayısı bini geçti Bakan Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya ''Turkey'' ayarı Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat