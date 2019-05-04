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  3. 04 Mayıs 2019 17:09

Antalya Mayıs ayında karlar altında ! 2,5 metrelik kar görenleri şoke etti

Antalya’da Mayıs ayında 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı Yaylasında çekilen karlı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.

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