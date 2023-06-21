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  4. Antalya sahilinde hortum paniği! Ortalık birbirine girdi

Antalya sahilinde hortum paniği! Ortalık birbirine girdi

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Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı.

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