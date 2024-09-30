Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 14:30 Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 yaşındaki minik Ezgi, sahilde oynarken tepecikten kayan kumun altında kalarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa8bf006b81a944e04d1b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da iki bina tahliye edildi Bir kayıp genç kız daha: Günlerdir haber alınamıyor Sosyal medya fenomeni İstanbul'da ortalığı birbirine kattı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Çiftçi aile elektrik masrafını sıfıra indirdi: ''70 bin TL tasarruf sağladık''