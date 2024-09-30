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  4. Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı

Antalya sahilinde kahreden ölüm: Minik Ezgi kumların altında kaldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 8 yaşındaki minik Ezgi, sahilde oynarken tepecikten kayan kumun altında kalarak hayatını kaybetti.

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