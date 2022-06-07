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  4. Antalya sahillerinde ''siyah'' alarm! Denize giren simsiyah çıktı

Antalya sahillerinde ''siyah'' alarm! Denize giren simsiyah çıktı

Antalya'da bazı sahillerde görülen petrol türevi zifte benzer maddeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, analiz için laboratuvara numune gönderdi.

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