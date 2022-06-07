Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya sahillerinde ''siyah'' alarm! Denize giren simsiyah çıktı Antalya sahillerinde ''siyah'' alarm! Denize giren simsiyah çıktı 07 Haziran 2022 Salı Saat: 08:05 Antalya'da bazı sahillerde görülen petrol türevi zifte benzer maddeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, analiz için laboratuvara numune gönderdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629edc906ec65a1d19616fe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı Binlerce öğrenci İzmir Marşı'nı söyledi, sosyal medya yıkıldı BTP lideri Hüseyin Baş'tan horon ve kolbastı şov Emekli vatandaş böyle isyan etti: ''Benim vergimle aldıkları maaş haram olsun'' Markette cirit atan fare müşteri kamerasında! Skandal görüntüler Karadeniz'in zeminine boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Otobüste sapık var! Bir de utanmadan ''2 çocuk babasıyım'' dedi İspanya değil Rize! Arenadan kaçan boğalar ortalığı birbirine kattı 80 kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü