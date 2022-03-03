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  4. Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı

Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı

Bir vatandaşın görüntülediği şimşek çakma anı sosyal medyada binlerce beğeni alırken şimşeğin gökyüzüne yayılma anları izleyenleri şaşırttı.

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