Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı 03 Mart 2022 Perşembe Saat: 18:15 Bir vatandaşın görüntülediği şimşek çakma anı sosyal medyada binlerce beğeni alırken şimşeğin gökyüzüne yayılma anları izleyenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6220db9111b3485f8d15cf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada Rusya ilk büyük zaferini kazandı: Kritik şehri ele geçirdi Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Ukrayna'dan dönen vatandaş sınırı nasıl geçtiklerini anlattı Canlı yayında büyük kavga! Kriz geçirdi, hastaneye kaldırıldı Savaştan 3 saat önce doğmuştu... Türkiye'ye getirildi İstanbul'da tehlikeli gerginlik: Taciz şüphelisinin evini taş yağmuruna tuttular