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Antalya sular altında! Okullar tatil edildi!

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Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

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