Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! 13 Şubat 2024 Salı Saat: 08:40 Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı 08:40 Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb00d730a184fe51016c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Ünlü tatil cenneti beyaza büründü Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü 7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu İstanbul'da kan donduran cinayet: Anne katili oldu Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz'