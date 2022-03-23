Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya uçağında ağlayan bebek krizi! Deliye dönen kadın önüne geleni tokatladı Antalya uçağında ağlayan bebek krizi! Deliye dönen kadın önüne geleni tokatladı 23 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:55 Manchester'dan Antalya'ya giden uçaktan bir kadın yolcu, bebeğin ağlamasına sinirlenince ortalığı birbirine kattı. Uçak Viyana'ya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623aee95084cc530c56f5273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks otelde dehşet anları! Genç kadın 7. kattan böyle düştü İstanbul'da ''garip'' hırsızlık! Çaldıklarına mı şaşıralım, serbest kaldıklarına mı ? Mersin Limanı'nda film gibi operasyon! İtalya'ya kaçarken yakalandılar İstanbul'da genç kızı tekme tokat döven taksici serbest Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 10 kişi duvarı kırarak kurtuldu Yer: İstanbul... Şehre inen domuz sürüsü kamerada Mansur Yavaş: ''Liyakat esasına atanan 150 itfaiye memurunu kutluyorum'' İmamoğlu’nun Anadolu Efes maçındaki heyecanı kamerada Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı