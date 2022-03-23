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  4. Antalya uçağında ağlayan bebek krizi! Deliye dönen kadın önüne geleni tokatladı

Antalya uçağında ağlayan bebek krizi! Deliye dönen kadın önüne geleni tokatladı

Manchester'dan Antalya'ya giden uçaktan bir kadın yolcu, bebeğin ağlamasına sinirlenince ortalığı birbirine kattı. Uçak Viyana'ya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

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