Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:52 Güncelleme: 15 Haziran 2024 Cumartesi 12:52 Kurban Bayramı için Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya tatilci akını yaşanırken yer bulamayan bazı tatilcilerin Antalya Valisi'ni arayarak "Sayın valim yer yok" dediği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d64479333569e4a0a7973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı