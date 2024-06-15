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Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu

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Kurban Bayramı için Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya tatilci akını yaşanırken yer bulamayan bazı tatilcilerin Antalya Valisi'ni arayarak "Sayın valim yer yok" dediği ortaya çıktı.

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