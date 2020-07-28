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  3. 28 Temmuz 2020 19:25

ANTALYA Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

Video Galeri
İstanbul'da 3,5 milyon kişi yaşlı binalarda oturuyor
İstanbul'da 3,5 milyon kişi yaşlı binalarda oturuyor
Video Galeri
4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı olarak kurtuldu- Şoför kendini feda etti
4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı olarak kurtuldu- Şoför kendini feda etti
Video Galeri
Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla saldırdı
Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla saldırdı
Video Galeri
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada
Video Galeri
Yılan kurbanlık boğayı telef etti
Yılan kurbanlık boğayı telef etti
Video Galeri
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
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