Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:17 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:17 Antalya'da otomobiliyle yokuş yukarı çıktığı sırada virajları drift atarak geçen ve kendisinin yanı sıra diğer sürücüleri de tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 33 bin TL ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdd5b2017db0df110e0503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik'' Bodrum'a yabancı turist akını, rakam 1 milyona yaklaştı Yok böyle hırsızlık: 1 ton bağırsak çaldılar İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif... İstanbul E-5'te halaycılar trafiği kesip, halay çekti