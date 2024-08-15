Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı

Antalya'da otomobiliyle yokuş yukarı çıktığı sırada virajları drift atarak geçen ve kendisinin yanı sıra diğer sürücüleri de tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 33 bin TL ceza kesildi.

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