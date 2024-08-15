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  4. Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı

Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı

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Antalya'da otomobiliyle yokuş yukarı çıktığı sırada virajları drift atarak geçen ve kendisinin yanı sıra diğer sürücüleri de tehlikeye sokan otomobil sürücüsüne 33 bin TL ceza kesildi.

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