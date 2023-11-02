Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 15:40 Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında meydana gelen hortum kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654398c4341fcc63af3343e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var! İstanbul'da bazadan vahşet çıktı 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti