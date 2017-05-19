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  3. 19 Mayıs 2017 14:15

Antalya'da 19 Mayıs kutlamasında liseliler 'İzmir Marşı'nı söyledi

ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, lise öğrencilerinin korteji, çelenk töreni ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterileriyle başladı.

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İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası
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