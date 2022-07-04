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  4. Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu

Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu

Antalya'da sokak ortasında 2 kadının saç saça baş başa birbirine girdiği kavga cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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