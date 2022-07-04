Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 14:40 Antalya'da sokak ortasında 2 kadının saç saça baş başa birbirine girdiği kavga cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c2d1b195a265798e5f7a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı Dolandırıcılardan internette yeni tuzak! Şimdi de böyle dolandırıyor Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı İstanbul'da kahreden görüntü! Yerli otomobil TOGG 200 km hızlaotoyolda görüntülendi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'a bindi! Görüntüler olay oldu Yine Esenyurt, yine dehşet! Ortalık savaş alanına döndü Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı Burası Afrika Serengeti değil, Türkiye Muş!