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Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı

Antalya’da 20 bin kişinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

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