Antalya'da 3 milyon TL kül oldu! 250 motosiklet kullanılmaz halde

Antalya’da motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında 250'den fazla motosiklet küle dönerken iş yerindeki toplam zararın 3 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

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