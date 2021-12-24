Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da 3 milyon TL kül oldu! 250 motosiklet kullanılmaz halde Antalya'da 3 milyon TL kül oldu! 250 motosiklet kullanılmaz halde 24 Aralık 2021 Cuma Saat: 08:00 Antalya’da motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangında 250'den fazla motosiklet küle dönerken iş yerindeki toplam zararın 3 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c553e66882960fea6404a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MHP'li başkandan belediye işçisine dayak! Saadet Partisi'nden 'Nebati' videosu: Göz var, izan var; ışıltı yok İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! CHP'li vekil kürsüde cüzdanını unuttu, AK Partili vekil bombayı patlattı Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu Karda frene basınca... Korkunç kaza kamerada! Tam kapanma uygulaması geri döndü! Ama bu sefer gönüllü