Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın paniği Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın paniği 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 12:06 Antalya'da, 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Otelde konaklayan bazı kişiler, teras katına çıkarak yardım bekledi. İtfaiye, müşterileri yangın merdiveniyle tahliye etti. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6066de7b84b5e11ed25a0e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı Türkiye'nin sonu gelmeyen haberi: Bu köpek konuşuyor! TikTok fenomeninin 1 Nisan şakası viral oldu ''İbrahim Tatlıses beni tehdit etti!'' Okulda flüt faciası: 14 kişi koronavirüse yakalandı 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar Tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı