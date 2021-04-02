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  4. Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'da, 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Otelde konaklayan bazı kişiler, teras katına çıkarak yardım bekledi. İtfaiye, müşterileri yangın merdiveniyle tahliye etti. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı.

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