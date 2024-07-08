Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 02:26 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 02:26 Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcaklığın en yüksek hissedildiği saatlerde boş kaldı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b2426d32535c9130f7ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın Dua Lipa'nın konserinde etek fora İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi İzmir'deki ilk patlamadan kurtuldu, 2. patlamada can verdi Deniz keyfi felaketle bitti: Karadeniz 2 tatilciyi daha yuttu İzmir'de yanan araç ormanı yaktı Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...