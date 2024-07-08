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  4. Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı

Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı

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Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcaklığın en yüksek hissedildiği saatlerde boş kaldı...

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