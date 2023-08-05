Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 15:30 Antalya'nın Alanya ilçesinde gurbetçi tatilciye 6 kişi sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ce40df64163c01c4695ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var İstanbul'un plajları temiz çıktı İstanbul'da yol çöktü; 8 apartman boşaltıldı Kimse Mehmetçik'in merhametini tartışmasın: PKK'lı haine Mehmetçik yardım etti Doğal gaz borusu patladı; 1 yaralı 74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar Turizm cennetinde karavanlara ''camdan tebliğ'' Heybeliada’da yangın! Dumanlar İstanbul'dan gözüküyor 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü!