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  4. Antalya’da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen Şehzade Korkut Camii 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Antalya’da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen Şehzade Korkut Camii 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Antalya’da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen Şehzade Korkut Camii 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

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