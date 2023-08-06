Antalya'da ''ahlaksız teklif'' dayağı

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da geçtiğimiz gün gezi teknesi sahipleri ve çalışanları ile bir gurbetçi turist arasında yaşanan kavgada tartışmanın "ahlaksız teklifle" başladığı iddiası ortaya atıldı.

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