  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Temmuz 2017 20:45

Antalyada akaryakıt tankeri evin bahçesine daldı

Antalya’da boş akaryakıt tankeri, istinat duvarını yıkıp önüne kattığı otomobili sürükleyerek bir evin bahçesine daldı.

Video Galeri
Üniversite öğrencisi genç denizde boğuldu
Üniversite öğrencisi genç denizde boğuldu
Video Galeri
Çocukların oyunu evi kül etti
Çocukların oyunu evi kül etti
Video Galeri
Batman Üniversitesinin eski rektörü FETÖden tutuklandı
Batman Üniversitesinin eski rektörü FETÖden tutuklandı
Video Galeri
Sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp etti
Sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp etti
Video Galeri
Başbakan Yıldırımdan muhalefete davet cevabı
Başbakan Yıldırımdan muhalefete davet cevabı
Video Galeri
Atatürk Havalimanında sahipsiz köpek alarmı
Atatürk Havalimanında sahipsiz köpek alarmı