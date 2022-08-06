Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler… Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler… 06 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 16:00 Son günlerde kullanımı hızla yayılan skuterlar ile ilgili akılalmaz bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ee65eb1b7e5527cb3cb6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'' Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada!