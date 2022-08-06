  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…

Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…

Son günlerde kullanımı hızla yayılan skuterlar ile ilgili akılalmaz bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret
Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret
Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor
Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi
TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor
Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada
Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım''
Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi
İstanbul'da şehir eşkıyası kamerada!