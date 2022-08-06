Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…

Son günlerde kullanımı hızla yayılan skuterlar ile ilgili akılalmaz bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ee65eb1b7e5527cb3cb6e3" allowfullscreen></iframe>