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  3. 03 Haziran 2017 13:15

Antalyada bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı

Antalya’da elektrik panosundan çıkan yangında dumanların apartmanı sarması nedeniyle 3'ncü kattaki dairenin balkonunda mahsur kalan 3’ü çocuk 6 kişi merdivenli itfaiye tarafından kurtarıldı.

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