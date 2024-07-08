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  4. Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

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Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

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