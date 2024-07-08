Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

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