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  3. 29 Temmuz 2017 17:20

Antalyada bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde alkol ve uyuşturucu hap kullanımı sonucu 24 yaşındaki Doğan Atlay’ın ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı.

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