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  3. 09 Kasım 2020 14:35

Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tartakladı

Antalya'da kimliği belirsiz bir kadın, yol kenarında tartıştığı erkek arkadaşını, tokat atıp tartakladı. O anlar, kameralara yansıdı.

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