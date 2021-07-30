Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da bir orman yangını daha! Antalya'da bir orman yangını daha! 30 Temmuz 2021 Cuma Saat: 07:40 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610382b93ca7037d73032cdf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama CNN Türk ekibi Manavgat'ta alevlerin arasında kaldı: İşte o anlar... Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti''