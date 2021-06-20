Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 21:35 Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, bulutlu havaya rağmen Konyaaltı sahilinde denize girerek günü değerlendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cf8a6986c0134de90ae883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu Babalar Günü'nde hayatının en büyük acısını yaşadı Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk fragman Serdar Akinan'dan gündemini karıştıracak ''Suriye'de yağmalama'' iddiası İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?'' Böylesi ancak Türkiye'de olur: Çatıdan kendisi indi, arkadaşını çıkardı Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var