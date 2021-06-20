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Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, bulutlu havaya rağmen Konyaaltı sahilinde denize girerek günü değerlendirdi.

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