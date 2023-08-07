Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 13:35 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 13:35 Antalya’da kayalıklardan düştüğü Düden Çayı’nda mahsur kalan genç kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Tehlikeye aldırmadan akıntılı çaya giren itfaiye ekibi, simite aldığı kadını iple kıyıya çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0c8fd9fdaa45656392177" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı Ev sahibinden kiracısına ''yok artık'' dedirten tuzak Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Güpe gündüz akıl almaz hırsızlık anı kamerada Enkaza dönen ilimizdeki deprem konutlarının son hali görüntülendi Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı! Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın