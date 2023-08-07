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Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada

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Antalya’da kayalıklardan düştüğü Düden Çayı’nda mahsur kalan genç kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Tehlikeye aldırmadan akıntılı çaya giren itfaiye ekibi, simite aldığı kadını iple kıyıya çıkardı.

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