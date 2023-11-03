Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 13:00 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 13:00 Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı büyük hasara yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6544c4cce68ecb7130326a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! Sokak ortasında av tüfekli dehşet kamerada Sokak ortasında kadına şiddet: Saçından sürükleyip darbetti