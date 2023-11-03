  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı

Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı

Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı büyük hasara yol açtı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi
Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu
Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı
Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı
Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu
Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı!
Sokak ortasında av tüfekli dehşet kamerada
Sokak ortasında kadına şiddet: Saçından sürükleyip darbetti