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  3. 02 Haziran 2017 16:20

Antalyada damat cinneti: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya’da öfkeli koca, ayrılma aşamasında olduğu eşinin babasını ve büyük baldızını silahla öldürdü, 2 kişiyi de ağır yaraladı.

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Sahurda tereyağı tüketimine dikkat
Sahurda tereyağı tüketimine dikkat
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Bursada Cuma namazı sonrası ortalık karıştı
Bursada Cuma namazı sonrası ortalık karıştı
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Köylü teyzelerden tırpanlı, oraklı, baltalı müze eylemi
Köylü teyzelerden tırpanlı, oraklı, baltalı müze eylemi
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'İstanbul’da üniversite okumak ayrıcalık'
'İstanbul’da üniversite okumak ayrıcalık'
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Şaka yaptığı arkadaşını silahıyla böyle vurdu
Şaka yaptığı arkadaşını silahıyla böyle vurdu